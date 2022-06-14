ينصح الأطباء بتناول البقوليات حيث تعد من أهم المصادر التي تمد الإنسان بالبروتين الذي يحتاجه الجسم للبناء بشكل أساس، والتي يجب أن يتضمنها النظام الغذائي اليومي.

وأوضحت دراسة نُشرت عام 2019 في مجلة “أدفانسز إن نيوتريشن” وجدت أن المشاركين الذين تناولوا معظم البقوليات شهدوا انخفاضًا في الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 10%، وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 8%.

فوائد نبات الفاصوليا

فيما كشفت الخبيرة الطبية لورين ماناكير، لموقع “إيت زيس” عن أن نبات الفاصوليا يعد أفضل بروتين لصحة القلب، كما أنه يقلل من نسبة الكوليسترول، حسبما نقل “سكاي نيوز عربية”.

وأشارت ماناكير إلى أن البقول، ولا سيما الفاصوليا، لا يقتصر دورها على تقديم البروتين فقط، بل إنها توفر كذلك الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي من دورها أن تدعم صحة القلب.

ألياف قابلة للذوبان

وأضافت أن: “الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تمنع تمامًا الجسم من امتصاص الكوليسترول”.

وفي تحليل لعدد 26 دراسة أُجريت في أمريكا وكندا، أثبت أن المشاركين الذي تناولوا البقول بانتظام، بمعدل ثلاثة أرباع كوب يوميًا، انخفضت لديهم نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو “الكوليسترول الضار” بنسبة 5%.