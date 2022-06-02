نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- رَعَى صاحبُ السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائبُ وزيرِ الدفاع، حفلَ تخريجِ طلبة البرامج الأكاديمية للعام 1443هـ، التي نفَّذَتها كليةُ القيادةِ والأركانِ للقوات المسلحة، وهي: “برنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة (48)، وبرنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية الدفعة (13)، وبرنامج إدارة الأزمات على المستوى الوطني الدفعة (17)، وبرنامج دبلوم الأمن الوطني الدفعة (1)، وبرنامج بناء القدرات في الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة الدفعة (1)”، وذلك بمقر الكلية بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وفور وصول سموه عُزِفَ السلامُ الملكيُّ، عقب ذلك بدأَ الحفلُ الخطابيُّ بتلاوةِ آياتٍ من القرآنِ الكريم، ثم ألقى قائدُ كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي كلمةً ثمَّنَ فيها رعاية سمو نائب وزير الدفاع حفلَ تخريج طلبة الكلية، وتشرُّفهم بأن يتوَّجوا عند نهاية مسيرتهم التعليمية من قبل سموه، ونوه إلى أن البرامج الأكاديمية للكلية شملت العديد من المجالات الدفاعية والأمنية، التحق فيها عددٌ من الطلبة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى طلبة من (18) دولةً شقيقةً وصديقةً، درسوا في بيئة تعليمية متنوعة؛ أسهمت في تبادل الخبرات، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وتحقيق الأهداف التعليمية للبرامج الأكاديمية.

العرض المرئي للكلية:

بعد ذلك شاهد سموُّهُ العرضَ المرئي للكلية، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّمَ سموُّ نائبِ وزير الدفاع الطلبةَ المتفوقين، ثم تسلَّمَ سموُّهُ هديةً تذكاريةً بهذه المناسبة من قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.

وفي ختام الحفل التُقطت الصورُ التذكاريةُ لسموه مع الخريجين، ثم عُزف السلامُ الملكيُّ.

حضرَ الحفلَ معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعددٌ من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة.