أثارت الفنانة نيرمين محسن الجدل بعد أن فاجأت جمهورها بقرار خلع الحجاب، ما تسبب في حالة من الانقسام بين جمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل بعد هذا القرار.

وظهرت نيرمين محسن بشعرها في مقطع فيديو صامت عبر تطبيق سناب شات، دون أي تعليق أو إعلان حقيقة الأمر بشكل كامل، ليتفاعل معها الجمهور الذي تفاجأ بالأمر.

جدل حول قرار خلع الحجاب

وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض، فهناك من انتقد قرار خلعها الحجاب، مؤكدين فرحتهم يوم ارتدائها الحجاب، فيما قال آخرون إن الأمر حرية شخصية ويرجع إلى صاحبه وطالبوا كل من ينتقدها بضرورة الدعاء لها وللجميع بالهداية بعيدا عن إصدار الأحكام المسبقة.

ارتداء الحجاب

وفي أغسطس2021، أعلنت نيرمين محسن ارتداء الحجاب عبر صورة بثتها من المسجد النبوي، وعلقت حينها قائلة “اللهم تقبل منا”.

معلومات عن نيرمين محسن

نيرمين محسن الزهراني من مواليد 18 مارس 1993؛ هي ممثلة سعودية. اشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي واي فاي عام 2012 ولها العديد من المسلسلات والبرامج.

ودرست في جامعة الملك عبد العزيز تخصص لغة عربية، وبدأت التمثيل عام 2010 في مسلسل “أبو جانتي”، واشتركت في أدوار صغيرة، لكن اشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي “واي فاي” عام 2012، وبعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الفنية.

شاركت في 2014 في عدد من المسلسلات، وظهرت في المسلسل الكويتي الحب سلطان حيث أدت دور الفتاة الحالمة التي تبحث عن الرومانسية رغم الظروف العائلية التي تمرّ بها. وفي يوليو 2014، وقفت على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض لتأدية العمل المسرحي الأول في مشوارها المهني في مسرحية بنات الأكاديمية (أكاديمية نادية) من إخراج المصرية بسنت حمدي.