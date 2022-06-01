كشفت Vivo عن مواصفات هاتفها الجديد OO Neo6 SE الذي يتوقع له أن يكون منافسًا قويًّا بين أحدث الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد.

مواصفات الهاتف:

ويأتي هاتف iQOO Neo6 SE الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163/76.2/8.5) ملم، وزنه 190 جم.

أما شاشاته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 398 شمعة/ م تقريبًا.

أداء مميز:

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12 مع واجهات Origin OS Ocean، ومعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128 و256 جيجا بايت.