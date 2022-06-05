ظهرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، للمرة الأولى، بعد غيابها الطويل، بسبب ظروف مرضية، وقضية الفساد التي تورط فيها طليقها.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، مقطع فيديو لوزيرة الصحة، هالة زايد، تتحدث في لقاء غير رسمي مع قيادات الوزارة بمنزلها، متحدثة عن مسؤولية الأطباء تجاه المرضى.

مسؤولية الأطباء تجاه المرضى

وقالت هالة زايد في الفيديو: “أول ما نعرف إن في مريض.. هنتحاسب أمام ربنا يكفي إنه مريض.. إذا كان له علاج على نفقة الدولة نقوم به”، مقدمة عدة نصائح للقيادات في الصحة، مطالبة إياهم باستقبال أي حالة مرضية وعلاجها كواجب إنساني ومهني وأخلاقي.

غياب الوزيرة وقضية الفساد

وتقدمت وزيرة الصحة هالة زايد، في أكتوبر الماضي بطلب إجازة مفتوحة، بعد إصابتها بوعكة صحية وارتفاع ضغط الدم لديها، عقب الكشف عن قضية رشوة كبرى في الوزارة.

وكشفت تحقيقات القضية أن المتهمين، ومن بينهم طليق الوزيرة، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مقابل رشوة، إلا أنه تم تبرئة الوزيرة، حيث استغل طليقها اسمها. وتم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته.

من هي هالة زايد ؟

هالة مصطفى زايد من مواليد 31 ديسمبر 1967 ، وهي هي وزيرة الصحة والسكان المصرية في حكومة مصطفى مدبولي وثاني سيدة تتولى وزارة الصحة والسكان في مصر بعد مها الرباط.

حصلت هالة زايد على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1991، وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ثم شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ودبلوم إدارة المستشفيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودبلوم النساء والتوليد من جامعة عين شمس.