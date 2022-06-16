يُقدم منتخب السعودية بقيادة المدير الفني سعد الشهري مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

ونجح منتخب السعودية في الفوز على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية، فيما فاز منتخب أوزبكستان على اليابان بثنائية نظيفة في الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب للمرة الأولى.

هدافو منتخب السعودية

ويمتلك منتخب السعودية هدافين في كأس آسيا تحت 23 عامًا أكثر من أي منافس آخر له في البطولة، حيث وصل عدد هدافيه إلى 8 لاعبين، نجحوا في هز الشباك 11 مرة، ليحتل الأخضر المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا.

ويُعد أيمن يحيى هو هداف الأخضر في البطولة برصيد 3 أهداف، وجاءت أهداف منتخب السعودية عن طريق كل من؛ متعب الحربي، سعود عبدالحميد، فراس البريكان، حمد اليامي، هيثم عسيري، عبدالله رديف وحسين العيسى.