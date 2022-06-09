يُقدم الاتفاق أداء جيدًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السليتي يتصدر قائمة الهدافين

ونجح فارس الدهناء في تسجيل 38 هدفًا بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الترتيب برصيد 59 هدفًا.

وسجل 12 لاعبًا أهداف الاتفاق، ويُعد التونسي نعيم السليتي هو هداف الفريق برصيد 9 أهداف، يليه كوايسون برصيد 7 أهداف، ثم فيليب كيش بـ5 أهداف، وسجل سوزا 3 أهداف، بالتساوي مع السالم.

وأحرز المغربي وليد أزارو هدفين، بالتساوي مع محمد الكويكبي، فيما تمكن 6 لاعبين من تسجيل هدف واحد، وهم؛ هزاع الهزاع، الغامدي، أمين يونس، إبراهيم محنشي، نياكانتي وهوساوي.

الاتفاق يستعد لمواجهة الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد، يوم السبت الموافق 18 يونيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 61 نقطة.