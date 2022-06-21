يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية على لقب هداف الموسم الرياضي الحالي، قبل جولتين على نهاية المسابقة.

إيغالو يتصدر القائمة

ويتصدر المهاجم النيجيري أوديون إيغالو قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 هدفًا خلال 29 مباراة خاضهم مع فريقي الشباب والهلال.

وبدأ إيغالو منافسات الموسم الرياضي الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، قبل أن ينتقل إلى الهلال في الميركاتو الشتوي، ويتبقى له مباراتان ضد الفتح والفيصلي، ويطمح لمواصلة هز الشباك وتعزيز صدارته لقائمة الهدافين.

قائمة هدافي الدوري

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا من 26 مباراة، بالتساوي مع مواطنه رومارينيو نجم الاتحاد، ولكنه خاض 27 لقاء.

ويتواجد مهاجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا في المركز الرابع بقائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 17 هدفًا من 28 مباراة، حيث يواصل تألقه على الرغم من تراجع نتائج سكري القصيم.