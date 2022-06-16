يطمح أيمن يحيى مواصلة تألقه مع المنتخب السعودي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتتويج بلقب هداف النسخة الحالية.

أيمن يحيى يُنافس على لقب الهداف

ويُنافس أيمن يحيى على لقب هداف كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن، ليتصدر القائمة بالتساوي مع يتصدر القائمة الكوري الجنوبي تشو يونج ووك برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع التايلاندي سوفانات مويانتا.

كما نجح نجم منتخب أوزبكستان، جاسوربيك جلال الدينوف في تسجيل 3 أهداف، بالتساوي مع الياباني يوتيو سوزوكي، وبفارق هدف واحد عن نجم المنتخب السعودي، متعب الحربي.

نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية، فيما فاز منتخب أوزبكستان على اليابان بثنائية نظيفة في الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد أوزبكستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب للمرة الأولى.