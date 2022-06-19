يرغب اللاعبان أيمن يحيى والحارس نواف العقيدي في تحقيق إنجاز شخصي لكل منهما في مباراة الأخضر الأولمبي أمام أوزبكستان عصر اليوم في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب ميلي ستاديوم في أوزبكستان.

الألقاب التي يتنافس عليها نجما الأخضر الأولمبي

أيمن يحيى يتنافس على جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب بعد أن ساهم في 4 أهداف للأخضر، بينما يرغب نواف العقيدي في أن يحافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في البطولة ليظفر برقم غير مسبوق ويفوز بجائزة أفضل حارس في كأس آسيا.

وكان العقيدي الذي يلعب مع الطائي على سبيل الإعارة من النصر، نجح في الخروج بشباك نظيفة في مواجهات طاجيكستان واليابان والإمارات ثم ضد فيتنام في ربع النهائي وأخيرًا أمام أستراليا في دور قبل النهائي.

ونجح المنتخب السعودي في الوصول للمباراة النهائية في 3 نسخ من أصل 5 في البطولة، كأكثر المنتخبات وصولًا للدور النهائي من المسابقة منذ تأسيسها في 2014.