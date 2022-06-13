أعاد هدف اللاعب في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس عُدي أشرف لاعب متوسطة صامطة في جازان الذي سجله من ركلة حرة مباشرة ، أعاد إلى الأذهان ذكريات هدف اللاعب الهلالي الدولي الكبير يوسف الثنيان في شباك نادي الاستقلال الإيراني في إحدى بطولات دوري أبطال آسيا.

ولم يفوت يوسف الثنيان الفرصة ليعلق على الهدف عبر حسابه في “تويتر” : “الله يا ذكريات الهلال العظيمة، هدف عُدي أشرف في بطولة المملكة لـ نخبة دوري المدارس، ذكرني بصولات وجولات وبطولات الزعيم في آسيا، وهدفي في مرمى الاستقلال الإيراني”.

وحصدت تغريدة الثنيان حتى نشر هذا الخبر أكثر من ٣٠٠ ألف مشاهدة للفيديو ومئات من التعليقات وإعادة التغريد والإعجاب.

الله يا ذكريات #الهلال العظيمة ..

هدف #عدي_أشرف في بطولة المملكة لـ #نخبة_دوري_المدارس ذكرني بصولات وجولات وبطولات الزعيم في آسيا، وهدفي في مرمى الاستقلال الإيراني. #دوري_المدارس @DawriMadaris pic.twitter.com/3kLXIkm8Od — يوسف الثنيان (@YousifAlthunian) June 12, 2022

وعلق محبو أبو يعقوب على هدف عُدي أشرف وقارنوه بهدف الثنيان قائلين: ” هذا تواضع منك يا أبو يعقوب، هدفك أحلى ومو أي لاعب يقدر يسجله”.

وقال الإعلامي أحمد الفهيد في تغريدة له: يوسف الثنيان.. الذي لم تنجب ملاعب كرة القدم العربية لاعبًا ببهاء موهبته، ودهاء أدائه”، مذكرًا بهدف الثنيان عبر مقطع فيديو.

يوسف الثنيان.. الذي لم تنجب ملاعب كرة القدم العربية لاعبًا ببهاء موهبته، ودهاء أدائه#نخبة_دوري_المدارس https://t.co/5ZTSTNp7es pic.twitter.com/0BIsfD4kPa — أحمد الفهيد (@alfheedA) June 13, 2022

وقال آخرون: ” يا يوسف أهدافك تُدرس ما شاء الله، وكونها تتكرر فهذا يجعلنا نشد من أزرهم وندعمهم”.

ولفت مغرد عبر “تويتر” إلى أن أهداف الثنيان كثيرة وحاسمة منها هدفه في شباك الفتح في الدوري السعودي عام 1404 هـ.

يذكر أن هدف عُدي أشرف الذي نُشر عبر حساب ” دوري المدارس” في “تويتر” وكان بتعليق عيسى الحربين من ضمن أجمل أهداف البطولة.