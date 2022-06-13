قد تصبح مشروبات الطاقة أحيانًا بمثابة إدمان، وهي مليئة بالكافيين والسكر، وتوفر دفعة نشاط فورية للدماغ والجسم، وتحتوي بعض العلب على 21 ملعقة صغيرة من السكر ونفس كمية الكافيين الموجودة في ثلاثة أكواب من القهوة.

مشروبات الطاقة خطر على الصحة العامة:

والكافيين آمن بشكل عام للاستهلاك والاستمتاع، لكنه قد يكون ضارًّا عند تناوله بجرعات أكبر، وبسبب أضرار الكافيين والسكر، تطرح الحكومة البريطانية حاليًّا قانونًا قد يحظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 16 عامًا.

ويأتي ذلك القانون كجزء من إستراتيجية للحد من زيادة السمنة في بريطانيا، حيث إن طفلًا من بين كل أربعة أطفال يعاني من السمنة في مرحلة الابتدائية.

وحذر باحثو جامعة يورك من أن محبي مشروبات الطاقة من الشباب أكثر عرضة للمعاناة من الصداع ومشاكل النوم.

وفي الوقت نفسه، فإنه في أستراليا، دعا أحد الوزراء إلى حظر مشروبات الطاقة في مواقع العمل لأنها تبطئ الموظفين، وبالإضافة إلى ما سبق، وصفت منظمة الصحة العالمية مشروبات الطاقة بأنها خطر على الصحة العامة.

هذا ما تفعله علبة مشروبات الطاقة في جسمك:

كشفت البيانات من موقع Personalize عما يحدث للجسم بالضبط، بعد الانتهاء من العلبة وكانت على النحو التالي:

أول عشر دقائق

هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الكافيين في دخول مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

15- 45 دقيقة

الوقت الذي يصل فيه مستوى الكافيين إلى الذروة، مما يجعلك تشعر باليقظة وتحسين التركيز.

30- 50 دقيقة

في هذا الوقت يكون قد تم امتصاص كل الكافيين ويمتص الكبد المزيد من السكر.

بعد ساعة

ينخفض ​​مستوى السكر في الدم ومستوى الكافيين في الدم، وقد تشعر بالتعب فيما يُعرف باسم sugar crash.

من خمس إلى ست ساعات

بعد مرور هذا الوقت، سيقلل جسمك من محتوى الكافيين في مجرى الدم بنسبة 50%.

بعد 12 ساعة

بعد حوالي 12 ساعة من الانتهاء من تناول علبة مشروبات الطاقة، يخرج الكافيين عن مجرى الدم لدى معظم الناس ولكن هذه العملية تختلف باختلاف العمر والنشاط البدني.

هذا ما تفعله علبة مشروبات الطاقة في جسمك دقيقة بدقيقة

بين 12 و24 ساعة

إذا كنت تشرب هذه المشروبات بانتظام، فإنك ستشعر بأعراض الانسحاب في هذا الوقت، وقد تعاني من الصداع والتهيج والإمساك.

من 7 إلى 12 يومًا

أظهرت الدراسات أن هذا هو الوقت الذي يستغرقه الجسم ليصبح معتادًا على جرعة الكافيين التي يتناولها يوميًّا، هذا يعني أنك إذا حافظت على المستوى كما هو، فمن غير المحتمل أن تشعر بأي تأثيرات في هذه المرحلة.