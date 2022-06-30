أكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه يمكن رؤية هلال شهر ذي الحجة بالعين المجردة مساء الخميس.

رصد الهلال:

ولفتت الجمعية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إلى رصد هلال قمر الحج بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 01 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 والانتقال نحو بداية الليل.

وأكدت الجمعية، أن الهلال سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

اليوم غرة ذي الحجة:

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت مساء أمس، أن الخميس 1 / 12 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثلاثين من شهر يونيو 2022م، هو غرة شهر ذي الحجة، وسيكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 / 12 /1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثامن من شهر يوليو ـ تموز، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه.