أكد المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، أن هناك علاقة طردية بين المهارة الفردية والشهادة الجامعية، حيث إنه لا يمكن أن يكون لدى الشخص مهارات ويسعى إلى أن يتطور وظيفيًّا ويحصل على مناصب قيادية دون الحصول على شهادات تعزز هذا السعي.

هل أصبحت المهارة أهم من الشهادة في سوق العمل؟.. مختص في الموارد البشرية يُجيب @OS6688#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Q04wcy0gW9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 6, 2022

الشهادة الجامعية:

وتابع الشمري، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن مفهوم الشهادة الجامعية ومدى انعكاسها الثقافي ومدى الفترة الجامعية التي يتعامل منها الطالب خلال دراسته تنعكس بشكل مباشر على شخصيته، وهذا هو الجزء الإيجابي في الأمر، موضحًا أن بعض الدراسات الجامعية أُنهيت دون فائدة أو تحصيل معرفي.

مهارات سوق العمل:

ورأى المختص أن التعليم هو عملية ذاتية يقوم على البحث عن المعلومة وترسيخها لتكوين المعرفة، والتيار الحالي يسعى إلى مواءمة الخصخصة والمهارات في سوق العمل بأن يكون حاصلًا على المؤهل العالي مع المهارات التي تعزز علاقات القوة لديه.