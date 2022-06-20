تردد مؤخرًا طلب الفرنسي زين الدين زيدان، برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان الفرنسي، كشرط لتدريب النادي الباريسي في الموسم الجديد 2022/2023.

وكان اسم المدرب الفرنسي رُشح لتدريب باريس سان جيرمان وخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو.

زيدان لم يطلب رحيل ميسي!

ونفت تقارير صحفية فرنسية ما تردد، حيث لم يطلب مدرب ريال مدريد الإسباني السابق رحيل ميسي عن الفريق، لكنه رفض تدريب باريس سان جيرمان لرغبته في تدريب المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم 2022.

يذكر أن زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد في 2021، ليتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المسؤولية بدلًا منه.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عانى في أول موسم له مع باريس سان جيرمان قادمًا له من برشلونة الإسباني.