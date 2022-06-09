أوضحت وزارة التجارة الحالات التي يحق فيها للمستهلك استبدال السيارة المعيبة بسيارة أخرى، ما دامت خلال مدة الضمان.

وتلقت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية بتويتر سؤالًا من أحد المتابعين، يقول: “عندي خلل في السيارة ضمن الضمان يحق لي سيارة بديلة إذا ما عندي رخصة يعني لازم وجود رخصة عشان أستلم سيارة بديلة من الوكالة”.

وأجابت على السؤال بالرد: “يحق لك الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي إذا تعذر الانتفاع بالسيارة بسبب، عدم توفير قطع الغيار، أو خلل ضمن الضمان، أو عدم التقيد بالمواعيد المحددة”.

استدعاء المركبات المعيبة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 14,623 مركبة تويوتا لاند كرورز “RAV4 / HIGHLANDER / LAND CRUISER” ولكزس “LX600/500D / NX” 2020 – 2022. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” أن استدعاء المركبات؛ جاء لخلل في برمجة نظام الثبات الإلكتروني.

وأوضحت “التجارة” أن هذا الخلل في المركبات قد يؤدي إلى إضاءة لمبة النظام وتوقفه عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة للتحقق من رقم شمول هيكل المركبة من خلال التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.