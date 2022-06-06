أعادت مؤسسة جسر الملك فهد، التأكيد على ضرورة اعتماد الوثائق الرسمية للسيارة من الجهات المعتمدة، وإحضار ما يثبت ملكيتها، ضمن شروط الانتقال من خلال الجسر إلى مملكة البحرين.

وتلقت المؤسسة عبر حسابها على تويتر سؤالًا من أحد المتابعين، قال خلاله: “هل الفحص الدوري يمنع من السفر؟ مع أن الاستمارة ما انتهت؟”.

وردت على السؤال بالقول: “فيما يخص إجراءات المركبة: يمكن السفر حسب الجهة المعنية، ويلزم أن تكون المركبة باسم السائق أو أن يكون لديه تفويض سارٍ لدول مجلس التعاون حسب الجهة المعنية، مع العلم بأن الوثائق الرقمية للمركبة معتمدة حسب الجهة المعنية”.

شروط السفر عبر جسر الملك فهد

وفي وقت سابق، أعادت المؤسسة تأكيدها على عدم إمكانية السفر من خلال الجسر باستخدام الهوية الرقمية في توكلنا أو أبشر، أو بواسطة سجل الأسرة.

وتلقت المؤسسة على صفحتها الرسمية، سؤالًا من أحد المتابعين يقول: “يدخلوني ببطاقة توكلنا؟ لأني ناسي بطاقتي في البيت وأنا في الخط الحين”.

وأكدت عدم إمكانية السفر من خلال الهوية الرقمية في أبشر، أو توكلنا؛ ويجب إحضار أصل البطاقة، كما أشارت لعدم إمكانية السفر بسجل الأسرة.

كما شددت على أهمية أن يكون جواز السفر أو الهوية لا يزال ساريًا لمدة 3 أشهر.