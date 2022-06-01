يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني الروماني كوزمين كونترا من تراجع النتائج في جميع البطولات منذ إيقاف نجمه فهد المولد.

إيقاف المولد بسبب المنشطات

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح المولد خارج قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهله، وغاب عن الاتحاد في الجولات الحاسمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يُعاني بعد غياب فهد المولد

وفشل الاتحاد في تحقيق أي فوز منذ إيقاف فهد المولد، حيث ودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء من نصف النهائي، وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعادل مع الفتح، وخسر أمام الهلال والطائي.

وأكدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفرق تأثر كثيرًا بغياب المولد، وقال أحد مشجعيه العميد: “معلومة من بعد إيقاف فهد المولد لم ينتصر الاتحاد في أي مباراة وخسر الكأس وفقد صدارة الدوري.. والله نفتقد فهد داخل الملعب وخارجه”.

وكتب فيصل: “هذه الميزة لن تجدها إلا في فهد المولد.. فهد روح الاتحاد، والله فقدناك ما تعرف الشخص إلا لما تفقده على الأقل المولد يعترف أنه مستوى سيئ ويعرف ذلك وكان يقول للجمهور أنا مقصر.. لكن العبود وزياد وحمدان ما أعتقد حتى عندهم ضمير”.

كما أكد حمد المنتشري عبر برنامج “أكشن مع وليد” على ذلك، وقال: “بالتأكيد تأثر الاتحاد بغياب فهد المولد لأنه قائد كبير ويستطيع بث الحماس .. وشكرًا لإدارة الاتحاد على كل شيء سيحدث في الموسم”.