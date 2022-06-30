انتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد بزيادة عدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل بعد هبوط النادي الأهلي.

حقيقة زيادة أندية الدوري

وشدد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة لن يتراجع بأي شكل عن قرار زيادة عدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2022/ 2023.

وتابع القاسم تصريحاته قائلًا: “الموسم المقبل سيُلعب بـ16 فريقًا، وسيتم زيادة عدد الأندية إلى 18 فريقًا في موسم 2023/ 2024 كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة السابقة، لذلك لا يوجد أي قرار مرتقب هي هذا الشأن”.

هبوط الأهلي للدرجة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.