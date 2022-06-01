حذفت جامعة الأمير سلطان بياناً لها نشرته عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر أمس بشأن استمرار عملها بنظام الفصلين الدراسيين، خلال العام الدراسي المقبل، والتزامها بالإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

بيان جامعة الأمير سلطان:

وجاء في بيان الجامعة في التغريدة المحذوفة : “تعلن جامعة الأمير سلطان لجميع الطلبة عن اعتمادها نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل، مع الالتزام بجميع الإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم، مع متابعة وتقييم تجربة الجامعات المحلية لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للعمل بما تتطلبه مصلحة العملية التعليمية بالجامعة”.

لا مبرر للحذف:

ويأتي هذا رغم عدم وجود مبرر لحذف التغريدة، وسط تساؤلات بشأن تطبيق القرار من عدمه، خاصةً وأن الجامعة لم توضح أي تفاصيل بشأن العام الدراسي المقبل.

الفصول الدراسية الثلاثة:

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي للعام القادم في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، فيما أوضحت أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحسين النتائج في الاختبارات الدولية.