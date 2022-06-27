أعاد برنامج الأراضي البيضاء التأكيد على أن تسوير الأراضي لا يعفيها من التسجيل في برنامج رسوم الأراضي سواء في مرحلته الأولى أو الثانية.

تطبيق المرحلة الثانية

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن في وقت سابق عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مكة المكرمة، وجدة، وحاضرة الدمام، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة، وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الرئيسة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

تسجيل الأراضي البيضاء

يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق تطبيقه المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وتوسّعه في تطبيق المرحلة الأولى في أحياء إضافية، حيث انتهت مهلة التسجيل النظامية في الرياض في 15 يونيو، كما أعلن البرنامج في بيان سابق له خطته التوسعية لتشمل مدناً جديدة ستطبق فيها المرحلة الأولى، وأوّلها حائل، ومنطقة القصيم.

ويمكن للمكلفين وملّاك الأراضي الاطلاع على تفاصيل المراحل ونطاقها وتسجيل أراضيهم عبر رابط البوابة الإلكترونية.