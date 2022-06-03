رد المحامي أندريا كاتولي محامي الإيطالي سيباستيان جيوفنكو لاعب الهلال السابق على ما تردد بشأن انتهاء قضية موكله مع نادي الهلال.

وقال كاتولي خلال حديثه في إحدى المساحات بـ “تويتر” مع القانوني الرياضي أحمد الشيخي: ” نعم القضية انتهت منذ يناير الماضي، موكلي تسلم الـ7 ملايين دولار مستحقاته الباقية والقضية أُغلقت”.

وأضاف كاتولي: ” بالطبع النهاية ليست سعيدة مع الهلال وكنت أتمنى حل القضية دون اللجوء إلى الشكوى، لكن أتمنى التوفيق لنادي الهلال مستقبلًا”.

وكان جيوفنكو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض في يناير 2019 حتى 31 يوليو 2022، ووقع الطرفان اتفاقية لإنهاء العقد بالتراضي في 19 أغسطس 2021.

يذكر أن الهلال كان فسخ العقد مع اللاعب الإيطالي من أجل قيد البرازيلي ماثيوس بيريرا صيف العام الماضي.