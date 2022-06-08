لا تزال جماهير ناديي النصر والاتحاد تترقب القرار النهائي بشأن شكوى النصر ضد الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله على خلفية انتقال الأخير لـ الاتحاد في ديسمبر الماضي كصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النصر.

وكان النصر تقدم بشكوى ضد الاتحاد وإدارته حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، بعد تداول مقطع صوتي له وهو يحرض اللاعب المغربي في سبتمبر الماضي على مغادرة النصر.

قضية حمدالله قد تسير إلى الصلح:

وأثار الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر سابقًا، الجدل ملمحًا لوجود صلح بين الاتحاد والنصر بسبب القضية حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “المفاوضات السرية لإنهاء قضية الهداف العربي الكبير، أكثر مصداقية من الأخبار المسربة”.

وطالب البعض بإنهاء الخلاف بين الطرفين بعيدًا عن المحاكم الرياضية، بينما طالب آخرون بضرورة اتخاذ القانون مجراه في القضية.

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي كان تُوج مع النصر بلقبين في كأس السوبر السعودي ولقب دوري المحترفين موسم 2018/ 2019 قبل انتقاله إلى الاتحاد.