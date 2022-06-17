كشف المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، بأن قرار رحيله كان شرطًا من أجل بقاء المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق.

ليوناردو يعلق على رحيله:

وقال ليوناردو: “بالنسبة لخروجي غير الرسمي فهذه دائمًا طريقتي، يبدو لي الأمر مثيرًا للشفقة عندما أقول شكرًا جزيلًا ووداعًا، لم يكن من المهم إصدار بيان صحفي لأن علاقتي مع باريس سان جيرمان قوية للغاية ورحيلي كان بدون مرارة”.

وتابع خلال حواره لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “بالطبع لدي وجهة نظري الخاصة بخصوص رحيلي، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عنها بسبب كل ما منحه لي النادي وإدارته”.

الرحيل من أجل بقاء مبابي:

وعن رحيله من أجل بقاء المهاجم الفرنسي، علق قائلًا: “لم يخبروني أن رحيلي كان شرطًا لتجديد عقد مبابي، لا أريد الخوض في هذه الأمور، استمراره كان مهمًّا لباريس والدوري الفرنسي عمومًا”.

وواصل ليوناردو تصريحاته قائلًا: “الجميع يقع تحت الضغط ربما يعتقد البعض أنه من الصادم أن يحدث الأمر في الليلة التي يجدد فيها مبابي ولكن اتخاذ القرارات ليس بهذه السهولة”.

وكان مبابي قد ارتبط اسمه بالانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، ورفضه لتجديد عقده، وانتشرت أنباء تُفيد برغبته في رحيل ليوناردو كأحد شروطه من أجل تجديد عقده حتى عام 2025، قبل أن يستمر رسميًّا.