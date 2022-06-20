نجح المنتخب السعودي تحت 23 سنة في التتويج بلقب كأس آسيا أمس بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بثنائية دون رد في المباراة النهائية بهدفي أحمد الغامدي وفراس البريكان.

ومن المعروف أن الفوز ببطولة آسيا تحت 23 سنة يؤهل للمشاركة في الأولمبياد لكن نسخة 2022 التي فاز بها المنتخب السعودي لا تؤهله للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، كون هناك نسخة ستقام بعد عامين قبل انطلاق الأولمبياد لتحديد المتأهلين من آسيا ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث.

أول تعليق من مدرب الأخضر

وكان سعد الشهري مدرب الأخضر أكد بالأمس في تصريحاته أن هدفه سيكون هو التأهل لأولمبياد باريس 2024 مثلما فعل بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وحقق المنتخب السعودي تحت 23 سنة ولأول مرة لقب كأس آسيا بعد أن كان وصل النهائي مرتين عامي 2014 و 2020 وخسر فيهما اللقب.