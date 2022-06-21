كشف المدير التنفيذي بنادي الهلال، فهد المفرج حقيقة تقديم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني خوان ماتا.

الهلال لا يفاوض خوان ماتا

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية مؤخرًا أن خوان ماتا تلقى عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، وصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، إلا أن النجم الإسباني يُفضل الاستمرار في أوروبا.

وعلق فهد المفرج خلال تصريحاته لموقع “FilGoal”، قائلًا: “هذا الحديث غير صحيح إطلاقًا، وليس لدينا رغبة في ضم ماتا من الأساس، نملك مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب وفقًا لاحتياجاتنا ونرتبط معهم بعقود ممتدة”.

الرحيل عن مانشستر يونايتد

وكان خوان ماتا قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في يناير عام 2014، قادمًا من صفوف تشيلسي مقابل 44 مليون يورو، وأعلن رحيله بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

ويملك ماتا مسيرة مميزة، حيث بدأ مسيرته مع ريال مدريد كاستيا، ثم لعب في صفوف فالنسيا لـ4 مواسم، قبل الانتقال إلى تشيلسي، والتتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2012.

وعلى الصعيد الدولي، خاض خوان ماتا صاحب الـ34 عامًا، 41 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وتوج معه بلقب كأس العالم في 2010، وكأس الأمم الأوروبية “يورو 2012”.