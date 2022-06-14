أعادت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، التأكيد على شروط السفر للفئة العمرية من 12 : 16 عامًا، والفئة العمرية أقل من 12 عامًا بعد رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتلقت المؤسسة سؤالًا يستفسر عن استمرار اشتراط تأمين كورونا كمطلب لمغادرة الأطفال؛ وردت بالتأكيد على شرط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا (كوفيد 19) للسفر من خلال الجسر للفئة العمرية من 12-16 عامًا، وفيما يتعلق بالفئة العمرية الأقل من 12 عامًا؛ يشترط الحصول على بوليصة تأمين ضد كورونا (كوفيد_19).

كما أشارت إلى أن احتساب العمر يتم من خلال التاريخ الهجري؛ علمًا بأن شركة التأمين التعاونية هي الجهة المعتمدة وفق مجلس الضمان الصحي.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت صباح أمس الاثنين، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفقًا لما يلي:

أولًا: عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

ثانيًا: عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء التي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب ما تحدده البروتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.

مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية

ثالثًا: تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلًا من (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا).

وأكد المصدر أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.