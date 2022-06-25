حصل الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني، على الدكتوراه الفخرية من جامعة لوزان في عام 1937؛ باعتباره أوجد في وطنه منظمة اجتماعية ستترك أثرًا عميقًا في التاريخ.

خطأ أكاديمي:

وقد وصفت لجنة الجامعة أن منح الدكتوراه الفخرية لموسوليني خطأ فادح، إلا أنها قررت عدم سحبها منه؛ لافتة إلى أن القرار كان غير صائب أكاديميًّا، ولكن لا يمكن تغييره الآن.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالات الأنباء العالمية: “كان خطأ جسيمًا من جانب السلطات الأكاديمية والسياسية في ذلك الوقت؛ هذا اللقب يشكل إضفاء للشرعية على نظام إجرامي وعلى أيديولوجيته”.

جرس إنذار:

وتابعت: “بدلًا من إنكار أو محو هذه الواقعة، التي تشكل جزءًا من تاريخها، تريدها إدارة جامعة لوزان أن تكون بمثابة جرس إنذار دائم”.

يذكر أن الجامعة قد تلقت عددًا من الطلبات والمطالبات بسحب التكريم المثير للجدل لاعتباره منحًا لزعيم كان حليفًا لأدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.