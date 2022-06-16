يبدو أن نادي الاتحاد حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، طارق حامد لتمثيل صفوفه في الموسم الجديد.

ميدو يؤكد توقيع طارق حامد للاتحاد

وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه، ما يسهل رحيله بالمجان، كما رفض الجلوس مع الإدارة أكثر من مرة للتفاوض.

وأكد نجم نادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو أن طارق حامد استقر على الرحيل من الفريق الأبيض، مشددًا على أنه أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد، للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وطالب ميدو طارق حامد بمصارحة مسؤولي نادي الزمالك بأنه وقع مع فريق آخر أو بتوصله لاتفاق مع الاتحاد، مؤكدًا على ضرورة إنهاء علاقته مع الفريق الأبيض بشكل مميز، خاصة أنه يمتلك تاريخاً كبيراً معه.

الاتحاد في الدوري هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.