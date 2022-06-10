رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على حقيقة تأثر المنتخب السعودي بعدم إقامة مباراة ودية مع منتخب الإكوادور في معسكر الأخضر القادم في سبتمبر.

لماذا الإكوادور مهددة بالاستبعاد من المونديال ؟

وكانت تقارير صحفية كشفت عن أن منتخب الإكوادور مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022 بـ قطر، بسبب خطأ إداري في تزوير جنسية أحد اللاعبين.

وقالت قناة “Azteca Deports”: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يستعد للإعلان عن استبعاد المنتخب الإكوادوري بسبب تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيلو وهو في الواقع كولومبي الأصل وليس إكوادوريًّا.

وتحدث ياسر المسحل حول هذا الأمر قائلاً: ” المباراة الودية ستقام كما هي في سبتمبر دون أي تأثر بأي قرار”.

يذكر أن منتخب إكوادور يتواجد بالمجموعة الأولى مع منتخبات “قطر، هولندا، السنغال”.