تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يفاوض أوسبينا

وأكدت صحيفة Napoli today أن نادي النصر قدم عرضًا مغريًا لحارس مرمى فريق نابولي الإيطالي، الكولومبي ديفيد أوسبينا، للانضمام إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن حارس آرسنال الإنجليزي السابق، يمتلك أكثر من عرض آخر، ومنهم؛ الثنائي الإسباني ريال مدريد وفياريال، بالإضافة إلى عروض من المكسيك.

وينتهي عقد أوسبينا صاحب الـ33 عامًا بنهاية الشهر الجاري، واقترب من الرحيل عن نابولي، ولكن لم يحدد وجهته، وشارك الحارس الكولومبي في 33 مباراة هذا الموسم، واستقبل 28 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

العالمي يسعى لتدعيم صفوفه

ويسعى العالمي لتدعيم مركز حراسة المرمى منذ الميركاتو الشتوي، حيث ارتبط اسمه بالثنائي المصري محمد الشناوي “الأهلي”، ومحمد أبو جبل “الزمالك”، وأكدت تقارير حصوله على توقيع الأخير، قبل أن يتراجع بسبب الجماهير.

ورحل حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية الموسم، وشارك وليد عبدالله وأمين بخاري في منافسات هذا الموسم، واستقبلا 34 هدفًا.