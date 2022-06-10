يُعاني المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من أزمة هجومية خلال الفترة الأخيرة، ما دفع البعض للمطالبة بمنح الفرصة لمهاجم الاتحاد، هارون كمارا.

هارون كمارا يستحق فرصة

وقال المعلق الرياضي السعودي، مشاري القرني: “أتمنى إعطاء الفرصة لـ هارون كمارا للمشاركة مع المنتخب الوطني.. هارون يمتلك مواصفات أساسية من بنية جسدية وتمركز وتحرّك وسرعة”.

وتابع حديثه عن هارون كمارا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ينقصه الثقة والاستمرارية.. وشخصيًا ما زلت أشعر أن لديه الكثير ليقدمه سواءً مع الاتحاد والمنتخب؛ لأن عنده إمكانيات وصغير (٢٤ سنة)”.

الأخضر يخسر وديتي كولومبيا وفنزويلا

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا في مدينة أليكانتي الإسبانية من يوم 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022.

ولعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى ضد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، وخسر بهدف دون رد، وواجه فنزويلا بالأمس، وهُزم بالنتيجة ذاتها، الأمر الذي أثار قلق الجماهير قبل المشاركة في المونديال.