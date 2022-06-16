رد القانوني أحمد الأمير على ما تردد بشأن أحقية المدرب البرتغالي روي فيتوريا في نيل شرط جزائي من نادي النصر.

روي فيتوريا ليس لديه شرط جزائي مع النصر:

وكان الناقد الرياضي بندر الرزيحان أثار الجدل فقال في قناة 24 الرياضية: “قيل إن عقد فيتوريا تم إنهاؤه بالتراضي، ونكتشف الآن وجود شرط جزائي وعلى النصر دفعه!، أين التراضي كما قيل؟!”.

فرد القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “قرار لجنة أوضاع اللاعبين بـ فيفا في قضية فيتوريا، لم يُلزم العالمي بدفع أي شرط جزائي أو تعويض مالي لـ فيتوريا، القرار ألزم النصر فقط بدفع أكثر من 4 ملايين يورو فقط وهي مستحقات مالية متأخرة، للمدرب مع رفض المدرب بتعويضه ماليًّا”.

الأهلي المصري يُراقب فيتوريا:

وفي وقت سابق، سعت إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، لحسم ملف المدير الفني سريعًا، ليرتبط اسمها بالتعاقد مع مدرب النصر السابق، روي فيتوريا.

وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد أقل من عامين على قيادته الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وحقق موسيماني نتائج مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث توج معه بـ5 ألقاب، وهي؛ دوري أبطال إفريقيا مرتين، كأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس مصر.

وكلفت الإدارة الأهلاوية مساعد موسيماني، سامي قمصان بتولي مهمة القيادة الفنية بشكل مرقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وأكدت تقارير التفاوض مع فيتوريا لتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن العائق الوحيد في التعاقد مع روي فيتوريا هو رغبته في حصوله هو ومساعديه على 4 ملايين دولار سنويًّا، الأمر الذي تسعى الإدارة لتخفيضه، والوصول لاتفاق سريعًا.