في الوقت الذي لم ينتهِ فيه العالم من جائحة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف، وأمرضت الملايين؛ يتربص العلماء لفيروس جدري القرود الذي انتشر في بلاد أوروبية في شكل غريب ومثير للقلق.

ولعل السؤال الأقرب للأذهان في العالم حاليًّا: هل يصبح جدري القرود مثل كورونا؟

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: “إن هناك نوعين من اللقاحات المعتمدة للجدري في الولايات المتحدة، وهما (جينيوس) و(أكام 2000)، وتمت الموافقة على استخدام جينيوس فقط لجدري القرود”.

حماية بنسبة 85%:

ويرجح الخبراء العلميون أن جدري القرود لن يتطور إلى جائحة مثل كورونا أو سارس، فيما تشير دراسات إلى أن لقاحات جدري القرود توفر حماية بنسبة 85% للوقاية من المرض.

وفيما يتعلق باحتمالية انتقال عدوى جدري القرود من خلال الجو؛ لا يرى العلماء أي دليل يؤكد ذلك الاحتمال إلا أنهم يربطون العدوى بالقرب من الآفات الجلدية النشطة والمعدية.

متى تتلقى اللقاح؟

وبالرغم من انتشار المرض؛ إلا أن المراكز البحثية توصي بالتطعيم فقط للأشخاص الذين من المحتمل أن يتلامسوا مع جدري القرود، مثل عمال المختبرات، وبعض الأفراد العسكريين.