أجاب استشاري أمراض الذكورة والعقم الدكتور حامد العلي على استفسار بشأن ارتداء الجينز وارتياد الساونا وتأثير ذلك في إصابة الرجال بالعقم.

الملابس والعقم:

وأوضح العلي، خلال مداخلة إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “ليس هناك دراسات تثبت أن ارتداء ملابس معينة تؤدي إلى حدوث العقم”.

تأثير الحرارة:

وتابع: “السونا والمغاطس الدافئة وغرف البخار تزيد من الحرارة التي بدورها قد تؤدي إلى ضعف في إنتاجية الحيوانات المنوية”، موضحًا أن الدراسات العلمية أثبتت أن زيادة درجة حرارة الخصية قد يؤدي إلى مشاكل في إنتاجية أو حركة الحيوان المنوي”.