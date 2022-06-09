يبدو أن المدافع الكوري جانغ هيون سو اتخذ قراره بالاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

جانغ هيون سو مستمر مع الهلال

وأكد KORFootballNews، اليوم الخميس، أن نادي الهلال قام بتفعيل بند تجديد عقد مدافعه جانغ هيون سو، لعام آخر، ليتأكد استمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتشار أنباء تُفيد برحيله.

وفي السياق ذاته، صرح مدرب فريق أولسان الكوري، هيونغ ميونغ بو بأن النادي تلقى اتصالًا من جانغ هيون سو، وأخبرهم برفض العرض الذي تلقاه، مؤكدًا اقترابه من تجديد تعاقده مع نادي الهلال بشكل رسمي.

الهلال في الدوري هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.