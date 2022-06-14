يُخيم الغموض على مصير المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

غموض بشأن مستقبل ميغيل روسو

وتعرض ميغيل روسو لانتقادات بسبب تذبذب مستوى اللاعبين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما دفع الجماهير للمطالبة برحيله، لتدخل الإدارة برئاسة مسلي آل معمر في مفاوضات مع أكثر من مدرب.

وارتبط اسم النصر بالعديد من المدربين العالميين، ومنهم؛ الفرنسي رودي غارسيا، البرتغالي فونيسكا، والسويسري لوسيان فافر، إلا أن الإدارة لم تحسم هذا الملف حتى الآن، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتهي تعاقد ميغيل روسو بنهاية الشهر الجاري، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع مدير فني حتى الآن، قد يؤدي إلى استمراره في الموسم المقبل، لضيق الوقت، كما أنه يعرف قدرات اللاعبين جيدًا وما يحتاجه الفريق من تدعيمات.

النصر في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الحزم على ملعبه، فيما يستضيف الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.