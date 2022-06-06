أعادت وزارة الحج والعمرة التأكيد على شروط حج 1443 في الوقت الذي لا تزال عملية التسجيل متاحة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في المملكة إقامة نظامية.

وتلقت الوزارة سؤالًا عبر حساب العناية بالمستفيدين جاء فيه: هل يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بالحج؟

وردت بالقول”: يمكن التقدم للحج للفئة العمرية الأقل من ٦٥ عامًا؛ بشرط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة”.

شروط الحج لموسم 1443

وقالت الوزارة في وقت سابق إن الشروط تتضمن ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة.

لا يتجاوز عمره 65 عامًا ميلاديًا.

أن يكون مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق توكلنا.

ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية لمن لم يسبق له أداء الفريضة.

مسار حجاج الداخل

وأتاحت الوزارة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق للرابع من شـهر ذي القعـدة 1443هـ بحسب تقويم أم القرى التسجيل للحجاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين في المملكة بموجب إقامة نظامية والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الجاري 1443هـ، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية على ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عامًا ميلاديًا ابتداء من مواليـد 01 / 07 / 1957م ويستمر التسجيل لمدة 9 أيام.