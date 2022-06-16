أجاب الخبير الاقتصادي إحسان علي بو حليقة على العديد من التساؤلات بشأن رفع سعر الفائدة علاج للتضخم.

وأوضح بو حليقة في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن رفع سعر الفائدة هي “حبة بندول”، وبالنسبة إلى الأعراض الجانبية لرفع سعر الفائدة فهي أنه يجثم فوق نمو الاقتصاد ويكبحه.

سعر الفائدة ورأس المال:

وتابع الخبير أن سعر الفائدة يرفع تكلفة رأس المال، وبالتالي يرفع العائد المطلوب على الاستثمار، ضارباً مثلاً بالقول: مَن كان يقبل بـ6% عائداً، سيطلب أعلى من ذلك مستقبلاً.

وأضاف أن الإحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة يوم أمس الأربعاء 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة دفعة واحدة منذ ثلاثة عقود، وسيؤثر ذلك على النمو الاقتصادي هناك نزولاً.

تضحية مقبولة:

ورأى إحسان بو حليقة أن تلك تضحية مقبولة، إن هي نجحت في خفض التضخم المستعرّ هناك (زيادة 8.6% عن مايو 2021، و1% عن أبريل2022)، ولكنها كارثة إن هي لم تنجح في كبحه.

بنوك الخليج ترفع أسعار الفائدة:

وأعلنت 5 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي الأميركي، حيث قام البنك المركزي السعودي برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5% من 1.75% إلى 2.25%.

وذكر المركزي السعودي أن قرار رفع الفائدة يأتي اتساقاً مع هدفه بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5% من 1.25 إلى 1.75%.

الفيدرالي يرفع الفائدة:

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق، بأعلى وتيرة منذ 28 عاماً، لترتفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.