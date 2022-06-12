تجمع المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال علاقة جيدة بالمهاجم السوري عمر خربين نجم الهلال السابق واللاعب الحالي لنادي الوحدة الإماراتي.

وخلال مقطع فيديو متداول قال خربين صاحب الـ28 عامًا: ” مستحيل ألعب لـ النصر، النصر فريق كبير وأعتقد أنهم ليسوا بحاجة لي لأن الفريق به نجوم كبار”، هذا التصريح أثار غضب قطاع كبير من جماهير النصر مع سعادة جماهير الهلال بهذا التصريح.

عمر خربين يرحب بعودته للهلال من جديد

وأضاف اللاعب السوري: ” إذا احتاجني الهلال سأعود له مرة أخرى، هذا النادي غالٍ على قلبي”.

دياز قد يفكر في خلال صيف 2022 وفي حال عُلقت عقوبة منع الهلال من التسجيل لفترتي انتقالات، في ضم خربين وتدعيم الصفوف الأمامية للزعيم.

ونجح دياز وخربين سويًا في قيادة الفريق إلى منصات التتويج من قبل خلال آخر 5 سنوات.

وحقق خربين مع الهلال عدة ألقاب أبرزها 3 ألقاب في الدوري السعودي، لقبان في بطولة كأس الملك، لقب وحيد في كأس السوبر السعودي ولقب وحيد في دوري أبطال آسيا.