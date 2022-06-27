أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن من تنطبق عليه شروط الدعم السكني، ويوقع عقدًا تمويليًا جديدًا يحق له الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني.

وأضاف العصيمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي، أنه لا يحق للمستفيد من الدعم السكني لمنتجات القرض العقاري المدعوم الجمع بين خيارين من الخيارات التسعة المتاحة.

5 باقات دعم:

وفي وقت سابق، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل 5 باقات دعم اختيارية ضمن حلولٍ وخياراتٍ أكثر لمستفيدي “سكني”، بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل وبما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية؛ لتصل خيارات الدعم لمستفيدي “سكني” إلى 9 خيارات.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.

دعم سكني:

ويعتبر برنامج سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

ويختار المستفيدون واحدة من الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يقوم البرنامج بتوفيرها عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به على الهواتف المحمولة.