أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن للمستفيد الذي تم استبعاده لعدم الأهلية إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، بعد تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر.

وأكد البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر”، أنه جرى تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلاله، منوهاً إلى أنه تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

دفعة حساب المواطن الـ 55

جاء ذلك في رد من البرنامج، على استفسار مستفيد، حول انقطاع الدعم، ومدى إمكانية تقديم الاعتراض مرة أخرى بعد مرور المدة المسموح بالاعتراض فيها.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

تعويضات بأثر رجعي

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال منها مليار و 45 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة حيث شكلوا، ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

عدد أرباب الأسر

وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون 56% موضحًا أن 82% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 18% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.