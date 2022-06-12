نفى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، ما يتم تداوله حول انتقال فيروس جدري القرود عن طريق الهواء.

وأوضح المركز أن هذا الفيروس ينتقل من خلال ملامسة سوائل الجسم أو قروح الشخص المصاب مباشرة أو من الجلد إلى الجلد.

التلامس مع المصابين

كما يمكن الإصابة به من خلال الاتصال المباشر مع المواد التي لامست السوائل والقروح الجسدية للمصابين مثل “الملابس والبطانيات والشراشف” وغيرها.

كورونا وجدري القرود

ويمكن لفيروس جدري القرود الانتقال من خلال الهواء، والسفر لمسافات بعيدة كما هو الحال مع فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويسبب مرض جدري القرود، نوعاً من الحساسية وارتفاع الحرارة وطفحاً جلدياً على معظم الجسد تقريبا، واحمرار الجلد، وحكة شديدة.