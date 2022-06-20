يحظى النجم البرازيلي مارسيلو باهتمام العديد من الأندية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

اهتمام سعودي بضم مارسيلو:

ورحل النجم البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الصيف، بعدما قضى 15 عامًا في صفوفه، ولم يعلن حتى الآن عن وجهته المقبلة.

وأشارت صحيفة elconfidencial الإسبانية، إلى أن مارسيلو يمتلك العديد من العروض من أندية مختلفة، خاصة أنه متحمس للاستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال حاليًّا، خاصة أنه يمتلك عروضًا إسبانية وتركية وسعودية وقطرية.

ميلان يفاوض اللاعب:

وفي السياق ذاته، شددت تقارير صحافية إسبانية وإيطالية، على وجود رغبة من جانب نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع مارسيلو، ليكون بديلًا للاعب ثيو هرنانديز، في مركز الظهير الأيسر.

وأضافت التقارير: “لكن الأمر الذي قد يعطل انتقال اللاعب إلى نادي ميلان هو راتبه، حيث كان يحصل على 8 ملايين يورو سنويًّا، ويحتاج لتخفيض عقده إلى النصف للانتقال إلى النادي الإيطالي”.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن البرازيلي رونالدو نازاريو مالك فريق بلد الوليد، يريد التعاقد مع النجم البرازيلي، وأيضًا مواطنه داني ألفيش لاعب برشلونة.