ردت وزارة الحج والعمرة على استفسارات بشأن السماح للأطفال دون سن سنتين للحج.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه يمكن التقدم للحج للفئة العمرية الأقل من ٦٥ عاماً؛ بشرط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة.

وتابعت في سياق آخر، أنه يمكن للمتقدم الرئيسي للحج إضافة مرافق وتعيينه كمحرم؛ بشرط إن لم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات السابقة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق الإجراءات لتيسير رحلات الحج، مقدمة دليلًا إرشاديًا لشروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة لموسم حجّ 1443هـ.

شروط التقدم للحج:

وقالت الوزارة إنه ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل، مستعرضة شروط التقدم للحج ومن بينها أن يكون المتقدم مواطناً أو مقيماً بموجب إقامة نظامية، أما الأولوية فلمن لن يسبق لهم الحج.

طرق التسجيل وآلية القرعة:

واستعرضت الحج والعمرة طرق التسجيل عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا، وآلية التسجيل وبعض الملحوظات الهامة، وكذلك آلية القرعة العشوائية والسداد وما يخص طلبات استرداد المبالغ المالية.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الرابط التالي: هنا.