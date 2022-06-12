قال هنري كيسنجر إنه يجب على الدول الغربية أن تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية عند مناقشة تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا من أجل تجنب زيادة النفوذ الصيني على موسكو، كما توقع كيسنجر أحداثاً كبيرة قادمة في الشرق الأوسط دون ذكر مزيد من التفاصيل عن ماهية هذه الأحداث الكبيرة.

وأضاف كيسنجر في مقابلة نشرت مساء السبت على الموقع الإلكتروني لصحيفة صنداي تايمز: البريطانية: “السؤال الآن هو كيفية إنهاء هذه الحرب”.

الصين وروسيا

وأضاف بعد أن تنتهي، يجب إيجاد مكان لأوكرانيا، وكذلك لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعاً أمامياً للصين في أوروبا”.

حلف الناتو

وفي حديثه عن الناتو، قال كيسنجر إنه “من المهم الحفاظ على الحلف الذي “يعكس التعاون بين أوروبا وأمريكا”، لكن كان من الضروري “الاعتراف بحقيقة أن أحداثاً كبيرة قادمة” في الشرق الأوسط وآسيا.

وأضاف: “لقد اجتمعت الدول الأعضاء في الناتو بشأن قضية أوكرانيا لأنها ذكّرتهم بالتهديدات القديمة. لقد قاموا بعمل جيد للغاية وأنا أؤيد ما فعلوه”.