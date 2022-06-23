بالتزامن مع موسم حج هذا العام 1443هـ؛ تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لعرض سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان “حجة الرسول” صلى الله عليه وسلم.

وتستعرض السلسلة مراحـل حجة الرسول كما وردت في الأحاديث الصحيحة بطريقة مروية، تجعل من حجة الوداع قصة ممتعة ومقرونة بالحقائق، تعلق بالأذهان، ويعيش معها المشاهد حجة النبي الكريم كما حدثت، وتصور تفاصيلها، وتعرج على أبرز أحداثها.

معايير فنية عالمية

ويتم إنتاج الفيلم وفق معايير فنية عالمية مع إضافة عناصر إبهار بصري ومؤثرات مرئية.

وتنقسم السلسلة إلى ثلاث مراحل؛ تستعرض المرحلة الأولى خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة قاصداً مكة المكرمة مرورًا بميقات ذي الحليفة، أما المرحلة الثانية فتروي وصوله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، والكعبة المشرفة، وتوجهه إلى مقام إبراهيم وأداءه ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة.

وتحاكي المرحلة الثالثة والأخيرة انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، والوقوف على جبل الرحمة، ومن ثم رميه الجمرات في منى، وبعد ذلك بقية النسك .

ويقدم السلسة الباحث في التاريخ الدكتور عيد اليحيى، حيث يقوم بشرح مراحل حجة الرسول بطريقة مبسطة وسهلة، عن طريق تصوير الأماكن التي مر بها الرسول .

لجنة شرعية راجعت المحتوى

وقد تم العمل مع لجنة شرعية راجعت المحتوى للتأكد من دقة المعلومات الواردة بما لا يتعارض مع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما نُقل عنه من روايات صحيحة .

وسيتم عرض السلسلة عبر جزأين؛ بالإضافة إلى ست قصص قصيرة على شاشة القناة السعودية، وكذلك المنصات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى عددٍ من القنوات الخليجية والعربية والإسلامية، والمنصات الرقمية، وترجمتها إلى ثلاث لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية.

ويُذكر أن السلسلة تأتي ضمن مبادرة “كنوز”، إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، المدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية.