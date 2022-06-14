كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تسجيل نسبة 20% من عدم الالتزام بالأنظمة الضريبية وذلك في زيارات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية خلال مايو الماضي.

فيديو | "80% نسبة الالتزام الضريبي".. #الزكاة_والضريبة_والجمارك تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية#الإخبارية pic.twitter.com/RCSy1t1XPM — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 14, 2022

آلاف من الزيارات التفتيشية

وذكرت قناة “الإخبارية”، نقلًا عن بيان الزكاة والضريبة، أن الهيئة نفذت أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو الماضي وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأضاف بيان هيئة الزكاة أن الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الالتزام بالأنظمة الضريبية التي وقفت عليها تلك الزيارات بلغت 80% لدى معظم المحلات والأسواق.

وتأتي الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لدى هيئة الزكاة بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وحسب بيان صادر عن الهيئة، شملت الزيارات عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والمقاهي، ومحلات زينة السيارات.

مخالفات محدودة

فيما تم ضبط مخالفات محدودة، تمثلت في عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام. ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية المتاح عبر نظامي ios و Android حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.​