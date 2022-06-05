أعلنت الهيئة العامة للنقل -بالشراكة مع المديرية العامة لحرس الحدود- السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت من خلال بعض المراسي التجارية.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تطوير وتسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت، أحد أهم أنشطة النقل الواعدة وذات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تطبيق هذه المبادرة كمرحلة أولى مع بعض المراسي التجارية.

استعراض تجربة تصاريح الإبحار

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، تحت عنوان: “استعراض تجربة تصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية”، بحضور ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال الحيوي والنوعي.

وأكدت الهيئة أن تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية سينعكس على تشجيع وتحفيز هذا القطاع وفرص النمو والتوسع في صناعة السياحة البحرية باليخوت السياحية.

ونظراً للمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والشواطئ الممتدة على سواحلها الشرقية والغربية الأمر الذي يؤكد أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحديث وتطوير الآليات والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت في المملكة وتهيئة السبل كافة للوصول إلى أفضل النماذج العالمية التي تواكب تطور هذه الصناعة وازدهارها.