سيغيب هيثم عسيري، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي الأولمبي، عن نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، وذلك عند مواجهة أوزبكستان يوم الأحد المقبل.

وقال الإعلامي عناد الرشيد: إن عسيري سيغيب عن مباراة الأخضر وأوزبكستان بعد إصابته في مباراة أستراليا أمس في دور نصف النهائي.

وكان هيثم عسيري قد تعرض للإصابة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول وسقط أرضًا ليدخل مكانه حسن العيسى.

كذلك أُصيب نواف العقيدي بالدقيقة الـ86، ودخل بدلًا منه الحارس عبدالرحمن الشمري.

وحول هذا الأمر، أكد حارس الأخضر على أنه سيشارك في نهائي آسيا يوم الأحد المقبل رغم الإصابة التي تعرض لها، حيث أشار إلى أن الإصابة لن تعيقه عن المشاركة.